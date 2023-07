Les éléments de la Gendarmerie nationale (GN) d'Oumache (wilaya de Biskra), ont saisi plus de deux (2) kg de cocaïne et pas moins de 1.200 comprimés psychotropes, et arrêté quatre (4) mis en cause, a indiqué jeudi un communiqué de ce corps de sécurité.

"Agissant sur informations parvenues aux unités du Groupement territorial de la GN de Biskra, les éléments de la brigade d'Oumache ont procédé à la saisie de plus de 2kg de cocaïne et de pas moins de 1.200 comprimés psychotropes (type Prégabaline 300 mg), et à l'interpellation de quatre (4) suspects âgés de 27 à 32 ans", précise le communiqué.

L'opération, ajoute la même source, "a été menée suite à des informations faisant état de l'existence d'une quantité de drogue dure (cocaïne) à bord d'un moyen de transport en commun en provenance des wilayas avoisinantes du Sud, suite à quoi un barrage a été dressé au niveau de la Route nationale N03 reliant la wilaya de Biskra à El M'ghair pour fouiller les autocars à destination de Biskra. L'opération s'est soldée par la saisie de plus de deux (2) kg de cocaïne".

L'enquête menée a permis d'identifier d'autres suspects, pour suit la source, précisant que les éléments de la GN ont procédé, après extension de leur compétence territoriale dans l'une des wilayas de l'est, à l'interpellation d'un deuxième suspect et à la récupération d'un véhicule utilisé à des fins de transport et d'acquisition de la cocaïne, tandis que deux autres individus sont en état de fuite".De plus, l'investigation a révélé "l'implication d'un étranger, issu d'un pays voisin".