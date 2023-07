La Conservation des forêts de la wilaya de M’sila vient d'être renforcée par sept véhicules de première intervention anti-incendie, apprend-on jeudi auprès du conservateur des forêts Mohamed Amer.

Ces véhicules ont été remis aux circonscriptions forestières de Medjedel, Djebel Messaâd et Hammam Dalaâ tandis que trois ont été affectés au parc de la Conservation de wilaya, a précisé la même source.

Ces véhicules permettent une intervention plus rapide et plus efficace en cas de début d’incendie et améliorent les conditions de travail du personnel forestier dans cette wilaya qui compte une aire forestière de 160.000 hectares, a relevé M. Amer.

La cérémonie de remise de ces véhicules a été présidée jeudi par le wali Abdelkader Djelaoui en marge de sa visite aux circonscriptions forestières de Hammam Dalaa, Djebel Messaada et Medjedel.

Le chef de l’exécutif local s’est enquis de la disponibilité des agents forestiers à intervenir en cas de déclenchement de feux.

Depuis le début de l’été, 11 tours de surveillance ont été activées à travers les régions forestières de cette wilaya don t trois à Djebel Messaad qui renferme la plus importante surface de couvert végétal, a-t-on indiqué.