Une caravane d'aides humanitaires au profit des régions touchées par les feux de forêt enregistrés récemment dans certaines wilayas, s'est ébranlée jeudi depuis le Centre de réponse rapide aux catastrophes qui relève du Croissant-Rouge algérien (CRA) à Sidi Rached (w.Tipasa).

Il s'agit de la seconde opération du genre au profit des habitants des régions touchées par les feux.

Cette caravane est constituée de camions qui se sont lancés vers les wilayas de Bouira, Bejaïa, Jijel et de Skikda, chargés de colis de denrées alimentaires de base, de médicaments, de literies, de couvertures et de bouteilles d'eaux minérales, dans le cadre des efforts nationaux visant à fournir des prestations sanitaires et humanitaires au profit des familles victimes des incendies.

Avec cette caravane humanitaire organisée par le CRA et en coordination avec les autorités publiques en vue de fixer les besoins des sinistrés, le volume des aides fournies depuis le 2e jour des incendies, s'élève à 1.300 colis alimentaires qui couvrent les besoins d'une semaine à 10 jours en différents produits de base, précise Mme Ibtissam Hamlaoui. Selon la même source, le CRA a également enregistré dans le cadre de cette opération de solidarité et d'aide aux familles sinistrées, la fourniture de 1.300 colis alimentaires, de 50.000 bouteilles d'eau, de 50.000 colis de médicaments, de 50.000 colis de produits de nettoyage, de 1.000 literie et de 100 couvertures.

Les opérations de solidarité, organisées en coordination avec les autorités publiques et les donateurs notamment les entreprises économiques, ajoute Mme Hamlaoui, se poursuivront à moyen et à long termes pour répondre aux besoins exprimés dans chaque région, notamment pour l'équipement des centres d'hébergement en ventilateurs et en réfrigérateurs et autres, sachant que la 3e étape d'aides est prévue à la rentrée scolaire en vue d'aider ces familles.

Le CRA a mobilisé "depuis le déclenchement de ces feux, les volontaires dans le but d'aider les différents appareils de l'Etat dans l'évacuation et l'hébergement des familles sinistrées dans les centres assurés par l'Etat pour faire face à la catastrophe", conclut la même source.