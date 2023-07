Le secteur des Ressources en eau et de l’hydraulique de la wilaya d’El Bayadh prévoit la réalisation de plusieurs projets de développement devant améliorer l’alimentation des citoyens en eau potable (AEP), a-t-on appris, mercredi, des responsables de cette direction.

Le chef du service de l’AEP, Mahboubi Brahim, a souligné qu’une partie de ces opérations, initiées dans le cadre du programme sectoriel de développement des ressources en eau et du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, a été lancée, dernièrement.

Il a ajouté que d’autres actions seront lancées, une fois les procédures administratives en cours achevées, notamment des travaux ciblant la rénovation du réseau d’eau potable à travers différents quartiers de la commune d’El Bayadh, dans le cadre du programme de lutte contre des points noirs, sachant que le délai des travaux est fixé à trois mois.

Le projet de renouvellement et d’extension du réseau d’alimentation en eau potable a été achevé, auparavant, à Haï El Annasser au chef-lieu de wilaya, a-t-on indiqué. D’autre part, une opération de développement similaire est en cours de réalisation dans la commune de Labiod Sidi Cheikh, au sud de la wilaya, pour le renouvellement est l’extension du réseau d’AEP à toutes les cités proches du Centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) Chahid Zahi Mahmoud, le restant des travaux lancés au centre ville et au quartier de l’ouest, à savoir Haï El-Istiklal, dont le taux d’avancement est de 95 pc, seront réceptionnés prochainement.

Le taux de renouvellement du réseau d’AEP à Labiodh Sidi Cheikh atteindra 90 pc, après l’achèvement de l’opération, a-t-on expliqué.

Par ailleurs, dans le cadre d’une autre opération de développement, il est prévu l’achèvement de la réalisation de neuf puits dédiés à l’alimentation en eau potable dans les communes d’El Bayadh, El Meherra, Kef Lahmar et Boualem, et ce, au titre d’une action de développement ciblant la réalisation de 12 forages.

En outre, il est prévu, prochainement, le lancement des travaux de réalisation de trois autres puits dans les communes d’Arbouet et Sidi Amar.

Dans la commune de Sidi Teifour, des travaux de réalisation d’une adduction reliant le forage d’eau potable à Oum Djrabia seront lancés, avec un débit prévu de 25 litres par seconde, au réservoir de distribution de la localité précitée, et ce, sur une distance de 5 km.

Dans les communes de Tousmouline et El Khiter, une action de développement est programmée, ciblant la réalisation de deux forages, dont les travaux seront bientôt lancés, pour augmenter le ratio de distribution quotidienne en ce produit vital pour les populations des deux communes.

Plusieurs projets de développement liées à l’AEP ont été déjà réceptionnés, à l’instar des projets de lutte contre les points noirs, l’extension et le renouvellement des réseaux d’eau potable à travers des cités des communes de Rogassa, Labiodh Sidi Cheikh et Brizina, a indiqué la même source.

Pour rappel, le nombre des puits destinés à l’AEP à travers le territoire de la wilaya a dépassé les 90 forages, d’une capacité de pompage globale de plus de 1.200 litres/seconde, alors que le nombre de réservoirs d’eaux dépasse les 150, avec une capacité de stockage totalisant 80.000 mètres cubes, a-t-on précisé.