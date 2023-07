La station de Hassi Bounif de l’Institut technique des cultures maraîchères et industrielles prévoit le recensement des légumes du terroir (endémiques), au niveau de l’Ouest du pays, pour mettre en place une banque locale des semences de ce type de produits agricoles en vue de garantir leur abondance pour les agriculteurs, a-t-on appris jeudi de cette station.

Un programme sera élaboré au niveau de la station expérimentale de l’Institut pour le recensement des légumes du terroir au niveau des wilayas de l'ouest du pays afin de créer une banque de semences de ces légumes et assurer leur disponibilité et leur pérennité pour les agriculteurs, a indiqué à l’APS le directeur de cette station, Atif Abdelhak.

Cette opération, qui sera lancée prochainement, touchera les cultures maraîchères endémiques bien connues des wilayas d'Oran, Aïn Temouchent, Mostaganem et Relizane, selon le même responsable, qui a souligné que l’objectif de ce recensement réside dans la préservation de ce legs génétique des semences des produits maraîchers originaux réputés dans ces wilayas.

Parmi ces p roduits agricoles locaux du terroir, il y a lieu de citer, dans la capitale de l'ouest du pays, l’artichaut violet, qui a été introduit en 1933, les carottes et la laitue épineuse, célèbres dans la région de Kristel (à l’est d’Oran ), ainsi que le célèbre artichaut violet de Relizane, le melon jaune de Oued R’hiou, tandis qu'Aïn Temouchent est réputée pour les oignons d’Oulhaça et la wilaya de Mostaganem pour les fèves Bousabâa, a ajouté la même source.

Ces types de cultures sont résistants à la sécheresse et s’adaptent aux changements climatiques, ainsi qu’à la salinité des sols et de l'eau dans certaines régions de l'Ouest du pays, a expliqué M. Atif Abdelhak, qui a indiqué que "l’opération de suivi de ce type de produits agricoles permettra de les valoriser et d'intensifier leur production au niveau de la station expérimentale de Hassi Bounif".