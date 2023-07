Les participants à une conférence organisée, mercredi à Alger, ont mis en avant les hauts faits du Chahid Abbas Laghrour, ses talents de militaire et son héroïsme face à l'armée coloniale,

à l'occasion du 66e anniversaire de sa disparition.

A cette occasion l'enseignant et journaliste Abdelghani Belkairous a souligné, dans son intervention à l'occasion du "Forum de la mémoire", organisé par l'association "Mechaâl Echahid", en collaboration avec le journal El Moudjahid, l'importance de la commémoration des parcours des chouhada et héros de la Guerre de libération, à l'image de Abbas Laghrour, qui "représente une source d'inspiration pour la nouvelle génération".

L'intervenant a également abordé des étapes du parcours du chahid né en 1926 dans la wilaya de Khenchela, ainsi que les conditions de son adhésion à la Guerre de libération, soulignant le fait que le chahid était " un personnage révolutionnaire qui savait que la tyrannie du colonisateur devait être combattue par les armes". Le chahid Abbas Leghrour s'intéressait aux affaires politiques, notamment à travers so n militantisme au sein du Parti du peuple algérien (PPA) et dans l'Association des Ulémas musulmans. Le chahid avait également participé aux cotés de ses frères d'armes aux manifestations du 8 mai 1945, et a également eu le mérite d'enrôler plusieurs moudjahidine pour la guerre de libération.

Abbas Laghrour était également connu pour l'organisation et la perpétration d'attaques contre le colonisateur français, ainsi que pour avoir mené plusieurs batailles, dont la plus notable étant celle d'El Djorf en 1955, avant de tomber en martyr en juillet 1957 aux côtés de ses frères d'armes, ajoute l'intervenant. M. Youcef Mili, représentant de la fondation " Abbas Laghrour " en cours de constitution, a évoqué pour sa part le rôle de cette fondation qui vise à sauvegarder la mémoire de cet héro de guerre ainsi que celle de la Glorieuse Révolution de Novembre, témoin de toute une page de notre histoire nationale.