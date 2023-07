Les autorités locales de la wilaya de Jijel ont entamé mercredi la distribution des aides aux familles sinistrées suite aux récents incendies de forêts enregistrés dans la commune de Ziama Mansouriah.

Les aides distribuées aux familles sinistrées des localités de Tadernounet, Tarcha et Azirou dans cette commune comportent matelas, couvertures, lits, appareils électroménagers et de colis alimentaires, ont indiqué les services de la wilaya. Cette opération de solidarité a mis à contribution des mécènes, le Croissant rouge algérien, l’entreprise portuaire de Djen Djen, le complexe sidérurgique Algerian Qatari Steel (AQS) et des entreprises publiques et privées, selon les mêmes services. La distribution des aides aux sinistres des incendies enregistrés dans plusieurs régions de la wilaya se poursuivra dans les prochains jours, a ajouté la même source.