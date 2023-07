Une caravane de solidarité chargée de 40 tonnes d’aides alimentaires et sanitaires et de 39.000 litres d’eau minérale s'ébranlera jeudi après-midi de la wilaya d’El Tarf en direction des sinistrés des incendies enregistrés dans la wilaya de Bejaia, a-t-on indiqué dans un communiqué des services de la wilaya. Cette initiative de solidarité à laquelle ont contribué les autorités locales, des associations, des hommes d’affaires et la société civile est une réponse à l’appel du devoir national et des sentiments sincères de fraternité envers les victimes des incendies de forêts de la wilaya de Bejaia, a indiqué le communiqué.

Ces aides se composent de produits de première nécessité comme le concentré de tomate (157 qx), semoule (130 qx), farine (30 qx), sucre, riz, et confiture, ainsi que des médicaments et produits médicamenteux, est-il précisé.