Des événements culturels prévus cette fin de semaine dans la wilaya de Tizi-Ouzou, ont été annulés par les organisateurs, par solidarité et compassion envers les sinistrés et les proches des victimes décédées dans les incendies ayant touché certaines wilayas du pays dimanche, lundi et mardi derniers, a-t-on appris mercredi des concernés.

C’est le cas de la 17e édition de la fête du bijou d’Ath Yenni, initialement prévue du 27 juillet au 5 août prochain, qui a été "reportée à une date ultérieure, suite aux incendies et à la tragédie ayant touché plusieurs wilayas du pays", est-il mentionné dans un communiqué du comité communal des fêtes chargé de l’organisation de l'évènement.

A travers ce même document, la population d’Ath Yenni qui a vécu une tragédie similaire l'été 2021 a présenté ses condoléances aux familles de victimes et exprimé sa solidarité avec les populations de toutes les wilayas touchées. La veille, la direction de la culture et des arts avait annoncé le report à une date ultérieure du concert de chants prévu dans la soirée d’hier mardi, dans lequel devaient se pro duire Lila Borsali, Amar Azghal, Billal

Annou et Noria, au théâtre de verdure Mohia à la maison de la culture Mouloud Mammeri. La tournée estivale du chanteur Mohamed Allaoua qui devait être lancée demain jeudi à partir d’Azazga, a elle aussi, été annulée. L’artiste a annoncé le report de toutes les dates programmées en signe de solidarité avec les victimes des incendies. C’est aussi le cas pour le chanteur Rabah Lani qui devait animer un gala vendredi dans l’Akfadou, et qui a reporté l’événement par solidarité aux sinistrés des incendies qui ont touché plusieurs wilayas.