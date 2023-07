Le film ''Djami'ouna nantami'' (tous concernés) de Mohamed-Larbi Bourourou, a remporté le 1er premier prix du concours du court-métrage pour jeunes cinéastes amateurs, clôturé mercredi soir au Palais de la culture Malek-Chebel de Skikda. Tourné avec talent et maîtrise, ''Djami'ouna nantami'' obéit scrupuleusement aux règles spécifiques du court-métrage et traite, en 4 minutes, d'un sujet aussi sensible qu'important, a indiqué le président du jury, le réalisateur Walid Achour.

L'œuvre de ce jeune cinéaste amateur se penche sur la problématique de l'intimidation et des moqueries que subit, de la part d'un ami proche, une personne souffrant d'une difformité congénitale au visage. Désespérée de la vie, cette personne se résout au suicide et se rend près d'un étang pour se pendre. Là, apercevant son ami ''intimidant'' sur le point de se noyer, il s'empresse de détacher la corde de l'arbre qui allait lui servir de potence et sauve son ami en lui tendant la corde. La morale de l'histoire est laissée à l'appréciation du spectateur.

Les 2ème et 3ème prix sont revenus, respectivement , aux courts-métrages de 5 minutes ''Microbe Sia'', de Djalal Bouchellit, et ''Cortisol'' d'Akram Faghmous. Les deux films traitent du parasitisme, pour le premier, et des dangers de Facebook pour le second. M. Achour a expliqué que le jury a basé son évaluation des œuvres sur le contenu et les techniques utilisées dans le tournage du court métrage, ainsi que sur le ''suspense'' et le timing. Le concours local des courts métrages des jeunes cinéastes amateurs, organisé, pour sa première édition, par le Palais de la culture Malek-Chebel sous le slogan : ''La magie du cinéma à Skikda'', avait été ouvert lundi dernier pour une période de trois jours. Neuf (9) œuvres réalisées par de jeunes cinéastes de différentes régions de la wilaya de Skikda y ont participé.

Parallèlement au concours, des workshops sur les techniques de montage, le make-up et le jeu d'acteur ont été organisés sous la supervision de spécialistes du cinéma, dans la galerie d'expositions du Palais de la culture, en plus de conférences animées par des professeurs en production cinématographique.