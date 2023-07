L'ambassadeur d'Algérie en Russie, Smail Benamara, a affirmé, jeudi depuis Saint-Pétersbourg (Russie), que l'ouverture d'une ligne directe Alger/Saint-Pétersbourg permettra de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans différents domaines, notamment le tourisme et l'investissement.

Dans une déclaration à la presse en marge de l'arrivée du premier vol direct d'Air Algérie à l'Aéroport Pulkovo de Saint-Pétersbourg, en provenance de l'Aéroport international Houari-Boumediène, M. Benamara a précisé que cette nouvelle ligne permettra de renforcer la coopération dans différents domaines, notamment le tourisme et l'investissement. Selon l'ambassadeur, la ligne facilitera les déplacements des hommes d'affaires et permettra aux touristes russes de venir découvrir les différentes régions d'Algérie et de transiter par Alger avant de gagner d'autres destinations en Afrique, en Europe, en Amérique et ailleurs.

La décision de l'ouverture de cette ligne directe a été prise lors de la visite du présid ent de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Russie en juin dernier, a rappelé le diplomate, ajoutant que son ouverture a coïncidé avec la tenue du sommet Russie-Afrique dans ce pays. M. Benamara a révélé que les deux pays examineront les moyens d'alléger les procédures d'octroi de visas à certaines catégories, comme les hommes d'affaires, les sportifs et les artistes, afin de faciliter leurs déplacements.

Pour sa part, la directrice commerciale de l'Aéroport de Pulkovo a estimé que cette ligne directe "est très importante" pour son pays car "elle permet aux citoyens russes de se rendre en Algérie dans le cadre du tourisme ou de l'investissement". La responsable russe a salué cette réalisation, qui permet également aux Russes se rendant dans d'autres pays de transiter par l'Algérie.

Dans des déclarations à l'APS, des passagers à bord de ce premier vol direct entre Alger et Saint-Pétersbourg, notamment des membres de la communauté algérienne, des hommes d'affaires et des étudiants, se sont félicités de cette réalisation. A cet égard, Chenini Mohamed, un expert international possédant un bureau à Saint-Pétersbourg, a déclaré que cette nouvelle ligne réduisait la durée et le coût du voyage. L'homme d'affaires et consultant économique sénégalais, Abdoulay Abadi, qui était à bord de ce premier vol, a dit qu'il a toujours eu des difficultés à se rendre en Russie car il devait transiter par la France ou la Turquie, se réjouissant de l'ouverture de cette ligne. De son côté, Yahi Ali, propriétaire d'une agence de voyage à Alger, a indiqué que cette ligne directe lui ouvrait de nouvelles perspectives et lui permettait de proposer davantage d'offres et destinations touristiques à ses clients. Air Algérie a opéré, mercredi soir, son premier vol direct reliant Alger à la ville russe de Saint-Pétersbourg. Le billet Alger/Saint-Pétersbourg/Alger coûte à partir de 59.703 DA TTC et le billet Saint-Pétersbourg/Alger/Saint-Pétersbourg à partir de 521 euros TTC.