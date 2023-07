Le nombre d'abonnés aux réseaux de téléphonie fixe en Algérie a dépassé les 5,75 millions durant le 1er trimestre de 2023, alors qu'il était de 5,20 millions à la même période de 2022, soit une évolution de 10,69%, selon le dernier rapport de l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE).

Sur les 5,75 millions d'abonnés aux réseaux de téléphonie fixe (filaire, 4G LTE et FTTH), plus de 5,30 millions étaient des abonnés résidentiels et 455.848 des abonnés professionnels. L'autorité précise, en outre, que sur le nombre total des abonnés aux réseaux de téléphonie fixe au 31 mars dernier, 3,63 millions étaient des abonnés aux réseaux filaires et 1,49 million aux réseaux sans fil 4G LTE.

Le nombre d'abonnés au réseau en fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) a, quant à lui, triplé, passant de 216.900 clients durant le 1er trimestre 2022 à 617.324 à la même période de 2023. L'ARPCE relève, par ailleurs, que la proportion des ménages disposant d'une ligne de téléphonie fixe a atteint 78,24% au 31 mars 2023, en augmentation de près de 7,43% par rapport à la même péri ode de 2022.

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe a connu également une évolution, passant de 11,80% à la fin du 1er trimestre de 2022 à 13,04% à la même période de 2023. Ce rapport a été élaboré selon une population algérienne estimée à 44,16 millions d'habitant et un nombre de ménages évalué à 7,36 millions au 1er mars 2023.