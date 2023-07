Le nombre d’abonnés actifs à la téléphonie mobile (GSM, 3G et 4G) en Algérie était de 49,30 millions durant le 1er trimestre 2023, contre 47,67 millions d'abonnés à la même période de l'année 2022, soit une évolution de 3,43%, indique le dernier rapport de l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE).

Sur les 49,30 millions d'abonnés, 45,28 millions étaient abonnés au réseau 3G/4G, soit 91,84% du nombre global, contre 4,02 millions abonnés au réseau GSM, soit 8,16%, relève l’ARPCE. Le taux de pénétration au réseau de téléphonie mobile a également enregistré une hausse en une année, passant de 108,15% au 31 mars de 2022 à 111,66% au 31 mars de 2023, note ce rapport élaboré selon une population algérienne estimée à 44,16 millions d'habitants et un nombre de ménages évalué à 7,36 millions au 1er mars 2023.

S'agissant des opérateurs de téléphonie mobile, Mobilis demeure en tête, en termes d'abonnés aux réseaux GSM, 3G et 4G au 31 mars de 2023, avec 21,36 millions d'abonnés, suivi de Djezzy (15,20 millions) et d'Ooredoo (12,74 millions), indique l'ARPCE. L'opérateur Mobilis enregistre ainsi une évolution de son nombre d'abonnés GSM, 3G et 4G avec 21,36 millions d'abonnés durant le 1er trimestre de 2023, contre 20,30 millions à la même période de l'année 2022.

Il est suivi de l'opérateur Djezzy avec 15,20 millions d'abonnés durant le 1er trimestre de 2023 (14,66 millions durant la même période de 2022) et Ooredoo avec 12,74 millions d'abonnés durant le 1er trimestre de 2023 (12,70 millions à la même période de 2022). La part de marché de Mobilis a été estimée à 43,32% au 31 mars 2023 (42,59% durant la même période de 2022), celle de Djezzy a été évaluée à 30,84% au 31 mars 2023 (30,96% durant la même période de 2022) et d’Ooredoo à 25,84% au 31 mars de 2023 (26,65% durant la même période de 2022).