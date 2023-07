Plus de 50 millions d'abonnés à l'internet fixe (ADSL, FTTH et 4G LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G) ont été enregistrés durant le 1er trimestre 2023 en Algérie, contre près de 47 millions durant la même période de 2022, soit une évolution de près de 7% en une année,

indique l'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE), dans son dernier rapport. "Le nombre total des abonnés à internet (fixe et mobile) a atteint 50,18 millions durant le 1er trimestre de 2023, alors qu'il était de 46,97 millions durant le 1er trimestre de 2022, soit une évolution de 6,83% en l'espace d'une année", précise la même source.

Sur les 50,18 millions d'abonnés à internet au 31 mars de l'année en cours, 4,90 millions étaient abonnés à l'internet fixe (4,20 millions durant la même période de l'année précédente), et 45,29 millions à l'internet mobile (42,60 millions durant le 1er trimestre de 2022).

Concernant l'internet fixe, sur les 4,90 millions d'abonnés à ce service, 2,78 millions étaient abonnés à l'internet haut débit (XDSL), 1,49 millions à la 4G LTE fixe, 617.32 4 à la fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) entre autres, note le rapport de l'ARPCE. Sur le nombre global d'abonnés à l'internet fixe (50,18 millions), 97,57% étaient des abonnés résidentiels contre seulement 2,43% abonnés professionnels.

Pour ce qui est des abonnés aux différentes offres internet fixe, 85,24 % disposaient de débits entre 10 et 20 Mégas, 13,98 % entre 20 et 50 Mégas, 0,46% entre 50 et 100 Mégas et 0,22% plus de 100 Mégas, indique l'ARPCE. Le volume du trafic Data fixe global consommé a, pour sa part, presque doublé en une année, passant de 1486 millions Gigaoctets (Go) durant le 1er trimestre de 2022 à 2289 millions Go durant le 1er trimestre de 2023, soit un taux d’évolution de 54,04%, relève l'Autorité, notant que le marché de l’internet de téléphonie fixe a enregistré une hausse de 14,22 % entre le premier trimestre de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2023. S’agissant du marché de l'internet mobile (3G/4G), plus de 45,29 millions d’abonnés actifs ont été enregistrés durant le 1er trimestre de 2023, contre 42,60 millions durant la même période de 2022.

Sur les 45,29 millions d'abonnés à l'internet mobile, 39,57 millions étaient abonnés au réseau mobile 4G et 5,71 millions à la 3G, note l'APRCE, qui évalue la bande passante consommée durant le premier trim estre de l'année en cours à 3092 Gigabit par seconde (Gbps), contre 2240 Gbps durant la même période de l'année précédente.

Le volume moyen mensuel du trafic de la Data consommée par abonné au 31 mars 2023 était de 6,37 Go (5 Go durant le 1er trimestre 2022), relève le bilan. Ce rapport a été élaboré selon une population algérienne estimée à 44,16 millions d'habitant et un nombre de ménages évalué à 7,36 millions au 1er mars 2023.