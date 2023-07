L'économie autrichienne a accusé un repli au deuxième trimestre 2023, son industrie porteuse marquant le pas et la forte inflation pesant sur la consommation des ménages, selon une première estimation publiée vendredi.

Sur la période d'avril à juin, le Produit intérieur brut (PIB) a diminué de 0,4% par rapport au trimestre précédent, a indiqué l'institut de référence Wifo, avec une "récession dans l'industrie" et des "pertes dans la construction". Le tourisme a permis de limiter la baisse, mais le commerce, les transports, l'hébergement et la restauration ont fait grise mine. La flambée des prix a freiné les dépenses de consommation des ménages (-1,5%), tandis que le commerce extérieur a apporté une contribution positive: les importations ont fléchi de 1,1% du fait de la morosité dans l'industrie, pour des exportations en hausse de 0,6%.

L'activité autrichienne stagne depuis plusieurs mois et a évité de peu la récession, alors que les chiffres du PIB au premier trimestre ont été révisés en hausse (+0,1%, contre -0,3% initialement annoncés). Les prix avaient bondi de 8,6% l'an dernier dans le prospère pays alpin de 9,1 millions d'ha bitants, l'un des plus riches du monde par habitant, du jamais vu depuis 1974 et le premier choc pétrolier.