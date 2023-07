Chaque été, une femme sur 10 voit subitement apparaître des petits boutons provoquant des démangeaisons, sur le décolleté et les avant-bras. Il s'agit de la lucite estivale bénigne. Nos conseils pour l'éviter cet été.

Dans les tous premiers jours de l'exposition prolongée au soleil des petits boutons et des plaques rouges qui provoquent des symptômes identiques à ceux de l'urticaire sont apparus sur votre décolleté, votre cou, les épaules ou les avant-bras ? Vous souffrez vraisemblablement du lucite estivale, une réaction inflammatoire qui touche les peaux hypersensibles (ou hypersensibilisées par des médicaments) après une exposition prolongée ou intense aux rayons UVA. Ce sont les rayons les plus pénétrants : présents tout au long de la journée, ils pénètrent les tissus jusqu'au derme (alors que les UVB ne vont pas plus avant que l'épiderme) entraînant des lésions définitives des cellules de la peau.

COMMENT PRÉVENIR LA LUCITE ESTIVALE ?

Choisissez impérativement votre crème solaire dans les gammes pour peaux sensibles ou intolérantes : elles contiennent peu d'ingrédients, pas de parfum et des conservateurs sélectionnés pour limiter les problèmes de sensibilisation de la peau. Appliquez votre crème au moins une demi-heure avant de sortir au soleil pour lui laisser le temps d'agir et de former un bouclier efficace face aux rayons UVA.

Hydratez-vous régulièrement.

Le soir, apaisez votre peau, et plus particulièrement les parties du corps où la lucite estivale se localise, en utilisant un brumisateur d'eau thermale. Brumisez, laissez la peau se gorger d'eau et séchez en tapotant avec un mouchoir en papier. Mais jamais en frottant.

COMMENT GUÉRIR LA LUCITE ESTIVALE ?

Il n'y a malheureusement pas de traitement qui puisse guérir la lucite estivale. Mais si les démangeaisons sont trop importantes (elles peuvent aller jusqu'à vous empêcher de dormir la nuit) demandez à votre médecin de vous prescrire un antihistaminique oral.

Mais vous pouvez, fort heureusement, soulager les symptômes.

En homéopathie : prenez 5 granules d'Histamimum 5 CH en alternance avec Urtica urens 5 CH, toutes les 10 mn, en espaçant progressivement selon l'amélioration. Puis continuez à prendre 5 granules d'Histamimum 15 CH chaque matin avant de sortir au soleil.

Si vous souffrez de fortes démangeaisons et d'une éruption fine et rouge, prenez une dose de Belladonna 9 CH. Puis continuez avec 5 granules de Belladonna 5 CH 3 à 5 fois par jour pendant la durée d'exposition au soleil.