On pense souvent que le soleil fait du bien à la peau. A tort parfois car les UV peuvent également être responsables de poussées inflammatoires ou de désordre de la mélanine sur les zones les plus exposées du corps. Le conseil universel : ne sortez jamais sans votre crème solaire.

Les rayons du soleil sont souvent les bienvenus pour soulager l'eczéma (également appelé dermatite atopique) car les rayons UV ont un effet anti-inflammatoire et calment les poussées. Mais si l'on n'y prend garde, le soleil peut se révéler un faux ami car il favorise aussi la perte en eau et accentue la sensation de peau sèche et de tiraillement. Aussi, il est important de prévenir la déshydratation à grand renfort de crèmes hydratantes et en buvant beaucoup.

Les taches de vieillesse, également appelés lentigo, sont les taches brunes, plus ou moins grandes, qui apparaissent généralement après 40 ans sur les zones les plus exposées du corps : le dos des mains, le décolleté ou le visage. Elles correspondent à une réorganisation locale de la mélanine (le pigment responsable de la couleur cutanée) dans la peau lors des expositions au soleil. Pour éviter leur apparition trop précoce, puis leur multiplication, il n'y a pas d'autre moyen que se cacher du soleil ! Restez à l'ombre le plus possible et ne sortez jamais sans vous être tartinée de crème solaire.

Après une poussée d'herpès, le virus reste comme endormi dans un ganglion. Mais sous l'effet des UV, le virus va se réveiller, longer le nerf sensitif et faire apparaître de nouvelles lésions sur la peau ou la muqueuse. Un conseil : pour éviter de voir apparaître un disgracieux bouton de fièvre, appliquez systématiquement un baume protecteur sur vos lèvres (indice 15 ou plus). Il est particulièrement important de bien hydrater vos lèvres car, quand elles sont sèches, les risques de poussées sont multipliés.

La rosacée touche environ 10% de la population. Cette dermatose se manifeste initialement le plus souvent chez les femmes de 30 à 40 ans à la peau et aux yeux clairs. Elle se manifeste sous forme de crises ou " flushs " : des bouffées vasomotrices surviennent de façon soudaine avec des rougeurs sur la peau du visage et le cou. Le stress est souvent le principal facteur déclenchant mais les UV jouent aussi un rôle important dans le déclenchement de la maladie ou des poussées. La photoprotection est donc indispensable : peu de soleil, beaucoup d'ombre une crème solaire à indice élevé sont indispensables en été.

Enceinte, votre corps fabrique encore plus d'hormones, entraînant une augmentation de la synthèse de la mélanine. Dès que l'on s'expose au soleil, ces pigments responsables du bronzage, perturbés par les hormones, montent dans le plus grand désordre depuis les couches profondes de la peau jusqu'à la surface de l'épiderme. C'est ainsi que le fameux "masque de grossesse" peut apparaître sur le visage. Il se manifeste par des petites taches de couleur marron, de forme plus ou moins régulière mais bien délimitées. Réparties en général sur le front, les pommettes, les joues et le dessus des lèvres. En été, ne sortez donc jamais sans avoir le visage protégé par une crème solaire à fort indice de protection et sans un chapeau de paille à large bord.