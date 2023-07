Attention aux médicaments contre l'acné, aux antihistaminiques et aux antibiotiques, qui interagissent avec le soleil et peuvent provoquer des effets secondaires.

Médicaments et soleil ne font pas toujours bon ménage. Certains traitements peuvent vous rendre plus sensibles aux rayons du soleil ou à la chaleur que vous ne l'êtes habituellement. C'est particulièrement le cas pour :

• Les antibiotiques. En particulier les antibiotiques de la famille des tétracyclines (tétralysal, amphycycline...) et des fluoroqinolones (Ciflox) peuvent provoquer de la photosensibilité, ce qui signifie qu'ils aggravent la réaction de votre peau face aux rayons UV. Mais ce n'est pas une raison pour interrompre votre traitement. Pensez plutôt à vous protéger le plus possible du soleil.

• Les antihistaminiques. Ces médicaments prescrits contre les allergies réduisent parfois la capacité de transpirer, ce qui peut provoquer des crampes, voire un coup de chaleur. Si vous suivez ce type de traitement, sortez aux heures les moins chaudes de la journée (le matin et en fin d'après-midi) et passez les heures les plus chaudes au frais, à l'intérieur de la maison.

• Les traitements contre l'acné. Ces médicaments, en particulier les rétinoïdes, peuvent avoir des effets phototoxiques et provoquer des réactions cutanées exagérées qu'on peut confondre avec des coups de soleil. Les traitements avec de l'acide salicylique et du peroxyde de benzoyle peuvent également augmenter votre vulnérabilité face au soleil. Pensez donc à l'écran total et au chapeau à large bord avant de mettre le nez dehors.

• Les antidépresseurs. Certains antidépresseurs dits "tricycliques" (Anafranil, Ludiomil, Tofranil...) peuvent provoquer des problèmes quand il fait chaud car ils inhibent la zone du cerveau qui régule la réponse thermique, ce qui peut conduire au coup de chaleur. Si vous êtes sous ce type d'antidépresseur, surveillez les éventuels signes (maux de tête, nausées, étourdissements) qui indiqueraient que vous souffrez d'un coup de chaleur.