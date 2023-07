La 17e fête du bijou de la commune d'Ath Yenni, 35 km au sud-est de Tizi-Ouzou, se

tiendra cette année du 27 juillet au 5 août, a-t-on appris mercredi des organisateurs.

Pas moins de 135 bijoutiers d'Ath Yenni participeront à cette manifestation culturelle et

commerciale, placée cette année sous le thème: "Bijou d'Ath Yenni, vecteur de développement

local", a indiqué, à l'APS, le président de l'Assemblée populaire communal (APC) d'Ath Yanni,

Abdellah Djennane.

Des artisans dans d'autres métiers traditionnels tels que la broderie, la tapisserie, la poterie et la

vannerie, prendront également part à cette fête. "Ils sont environ 35 à s'être inscrits", a ajouté le

responsable.

Qualifiant de "record" la participation d'artisans bijoutiers à cette 17e édition, qui est passé de 90

artisans lors de la 16e édition à 135 artisans cette année, M. Djennane a ajouté qu'Ath Yenni

accueillera, en plus des artisans de Tizi-Ouzou, des participants de 15 autres wilayas, dont

Tamanrasset, Ouargla, Boumerdes, Alger, Adrar, Timimoune, Annaba, Mostaganem, et Sidi Bel

Abbes.

S'agissant du programme concocté pour cette fête, en cours de finalisation, une exposition-vente de

produits de l'artisanat, dont les fameux bijoux d'Ath Yenni, faits à base d'argent et décorés de coraux

et d'émaux, est prévue, outre des conférences en rapports avec la thématique de cette édition (Bijou

et développement local), et qui seront animées par deux économistes, Mohamed Dahmani et Arezki

Chenane, a-t-il fait savoir.

La cérémonie d'ouverture de la 17e édition de la Fête du bijou d'Ath Yenni (prévue le jeudi 27 juillet à

10h) aura lieu comme à l'accoutumée au niveau du CEM "Chahid Larbi Mezani ", selon le P/APC d'Ath

Yenni.