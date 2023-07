Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a tenu, jeudi, une réunion en

visioconférence avec le ministre azerbaidjanais de l'Energie, Parviz Shahbazov avec lequel il a passé

en revue les opportunités d'investissement entre les entreprises des deux pays, notamment dans le

secteur des hydrocarbures, a indiqué un communiqué du ministère.

Les entretiens, qui se sont déroulés en présence des cadres du ministère, ont porté sur les

opportunités de développement des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine

de l'énergie, qualifiées d'"excellentes", a précisé le communiqué.

Dans ce cadre, les deux parties ont évoqué la teneur du mémorandum d'entente signé en novembre

2022 en Algérie suite à la visite du président azerbaidjanais.

Les deux ministres ont également évoqué les opportunités d'investissement entre les entreprises des

deux pays au niveau de toutes les chaînes de valeur du secteur des hydrocarbures, ainsi que les voies

et moyens d'intensifier la coopération et l'échange d'expertises entre Sonatrach et la Compagnie

nationale pétrolière et gazière d'Azerbaïdjan "Socar".

Les discussions ont permis de déterminer les opportunités "importantes" de coopération et

d'investissement dans le domaine des hydrocarbures et de l'industrie pétrolière et gazière,

notamment l'intensification des échanges entre les entreprises des deux pays en matière de

développement de l'industrie du gaz naturel, ainsi que les énergies renouvelables, l'efficience

énergétique, et la coopération écologique dans ces domaines.

Après avoir évoqué l'état des marchés du gaz et l'évolution du marché du pétrole, "les deux parties

se sont félicitées du processus de dialogue permanent entre les pays de l'Opec et les pays non

membres de l'organisation pour la stabilité des marchés à moyen terme, et de consultations entre les

deux pays dans le cadre du Forum des pays exportateurs de gaz, a conclu le communiqué.