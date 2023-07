Plus de 60 organisations et groupes de défense des droits américains ont appelé le

Congrès à adopter un projet de loi exigeant des rapports sur l'enquête américaine concernant le

meurtre de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, tuée en mai 2022 par des tirs à

balles réelles des forces d’occupation sionistes alors qu'elle était en service dans le camp de réfugiés

de Jénine.

Dans une lettre conjointe adressée aux membres du Congrès, plus de 60 organisations et groupes de

défense des droits des Etats-Unis ont réitéré leurs appels à ces membres pour le soutien du projet de

loi "Justice for Shireen".

Le texte, qui a été présenté par le membre du Congrès André Carson, obligerait le Bureau fédéral

d’enquêtes et le Département d'Etat à rendre compte publiquement des circonstances entourant la

mort de Shireen Abu Akleh.

Il y a plus d'un an, la journaliste américano-palestinienne avait été tuée alors qu'elle couvrait

l'invasion par l'armée sioniste d'un camp de réfugiés à Jénine, en Cisjordanie occupée.

"Nous appelons le Congrès et l'administration Biden à soutenir la loi +Justice for Shireen+ du

représentant André Carson pour exiger les rapports nécessaires au Congrès par le Département

d'Etat et le Bureau fédéral d’enquêtes dans le but d'informer sur toutes les questions restées sans

réponses concernant le coup de feu mortel qui a tué Abu Akleh", indique la lette conjointe.

De plus, ce projet de loi exige une identification des individus et des entités qui ont exécuté, participé

à, ou ont été autrement complices ou responsables de la mort de Shireen Abu Akleh, ainsi que tout

matériel ou service de défense des Etats-Unis qui ont été impliqués dans la mort de la journaliste.

Plus de 100 membres du Congrès ont fait des déclarations ou signé des lettres appelant à une

enquête approfondie menée par les Etats-Unis afin d'aboutir à la responsabilisation des personnes

liées au meurtre de Shireen Abu Akleh.

La lettre rappelle en outre que le président Joe Biden avait demandé un "compte rendu complet et

transparent" de la mort de la journaliste. En novembre 2022, les Etats-Unis avaient annoncé

l'ouverture d'une enquête pénale fédérale sur ce meurtre, qui fait partie d'un schéma systémique de

violations des droits de l'Homme contre les Palestiniens et la liberté de la presse par l'armée sioniste.

Depuis plus de deux décennies, le Comité pour la protection des journalistes a enregistré au moins

20 cas où des journalistes sont tombés en martyrs par balles de l'armée d'occupation.