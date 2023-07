La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a annoncé mercredi dans un communiqué

qu'elle procédera à l'indemnisation des mutualistes, affectés par les incendies dans les 72 heures qui

suivront l'expertise de l'état des dommages subis.

''En tant qu'assureur conseil de proximité, la Mutualité agricole a mobilisé tous les moyens humains

et matériels pour porter assistance aux personnes touchées par cette calamité'' a précisé la même

source, détaillant que ''des experts ont été mis à la disposition des mutualistes pour faire un état des

dommages subis et d'en évaluer le montant afin de procéder à leur indemnisation 72 heures après

réception du PV d'expertise''.

La Mutualité agricole a, dans ce sens, rassuré qu'en tant qu'accompagnateur du monde rural, ''la

CNMA à travers son réseau, est présente sur le terrain pour offrir à ses assurés, à titre gracieux, des

mesures d'accompagnement à savoir : des extincteurs comme moyen de prévention''.

La même source, attestant de ''son souci du devenir de ses sociétaires et assurés, a souligné que ''des

cellules de crise ont été installées au niveau des caisses régionales pour suivre l'évolution des

incendies et l'accompagnement des sociétaires et assurés dans ces circonstances''.

A l'occasion, la CNMA a fait part de la programmation, tout au long de cette saison des journées de

vulgarisation au profit des agriculteurs, afin ''de les sensibiliser sur l'importance de l'assurance

agricole pour protéger leurs revenus et leurs cultures".

''Ces journées seraient aussi une opportunité à la CNMA, pour sensibiliser les céréaliers, les

propriétaires et les vendeurs de moissonneuses batteuses, sur la nécessité de la prévention contre

les incendies des céréales, à travers des illustrations explicatives sur l'entretien de ces machines et

leurs réglages'', est-t-il indiqué.

La CNMA relève, par ailleurs, qu'en raison de la sècheresse qui a sévi au courant de cette année, la

Caisse ''participe à travers ses caisses régionales aux comités techniques de wilaya chargés du suivi et

de l'établissement d'un bilan des dégâts occasionnés par les calamités agricoles''.

Elle réitère également son engagement envers ses assurés affirmant qu'elle oeuvre toujours pour

être proche de ses assurés et ses sociétaires, et ''tient à être présente sur le terrain pour écouter

leurs préoccupations et trouver des solutions assurantielles adéquates aux risques qu'ils rencontrent

et qui menacent leurs rendements et la durabilité de leurs activités''.