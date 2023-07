Les travaux du deuxième Sommet Russie-Afrique et de son Forum

économique et humanitaire ont débuté, jeudi à Saint-Pétersbourg (Russie), avec la participation du

Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, en tant que représentant du président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune, en présence de représentants de 49 pays africains.

Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d'ouverture du Sommet, placé sous le thème

"Pour la paix, la sécurité et le développement", le président russe, M. Vladimir Poutine, a fait part de

l'attachement de son pays à l'approfondissement des relations commerciales et d'investissement

avec l'Afrique, saluant les "grandes potentialités" que recèle le continent africain, où le produit

intérieur brut (PIB) de ses pays progresse mieux que dans d'autres régions du monde.

Après avoir souligné que cet événement intervenait dans un contexte marqué par des mutations

politiques et des défis sanitaires, énergétiques et technologiques, le président russe a estimé que la

1ère édition du sommet Russie-Afrique (2019) avait donné une impulsion à la coopération entre les

deux parties, le volume des échanges commerciaux s'étant établi à 18 milliards de dollars en 2022,

un chiffre appelé à augmenter à l'avenir, a-t-il dit.

Avant la cérémonie d'ouverture officielle, le Président Poutine a eu des entretiens avec les

responsables de l'Union africaine (UA), notamment le président des Iles Comores, M. Azali

Assoumani, président en exercice de l'UA, et le président de la commission de l'UA, M. Moussa Faki

Mahamat.

Lors de la rencontre, M. Poutine a affirmé que la Russie "est ouverte" à la coopération avec le

continent africain dans tous les domaines, soulignant que la partie russe envisageait d'élaborer un

plan "à long terme" pour promouvoir la coopération avec l'Afrique à tous les niveaux.

La Russie est "un partenaire important" pour l'Afrique, a-t-il dit, se félicitant de la hausse des

échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique de 35% au 1er semestre 2023.

Le président des Iles Comores et président en exercice de l'UA a, quant à lui, affirmé l'importance du

partenariat Afrique-Russie et son rôle face aux défis qui se posent à l'Afrique et au monde

aujourd'hui.

Cet événement se tient avec la participation de pas moins de 3000 délégués d'une soixantaine de

pays.

L'état et les perspectives des relations russo-africaines, notamment dans les domaines politique,

économique, humanitaire, médiatique et technologique, seront évoqués lors de la séance plénière et

de la trentaine de séances-débat et réunions thématiques prévues dans ce cadre.

A la veille du Sommet, Alexandre Boliakov, sous-directeur du Département Afrique au ministère

russe des Affaires étrangères a affirmé que le travail était en cours en vue d'élaborer les documents

de la coopération bilatérale et multilatérale qui seront signés à l'issue de cet événement.

L'impulsion de la dynamique des échanges commerciaux sera au cœur des travaux de ce deuxième

Sommet qui se penchera, également, sur les perspectives de consolidation du commerce russo-

africain, les conditions du marché et les opportunités offertes, à la lumière de la croissance

économique rapide de l'Afrique.

Le Sommet ambitionne de consolider la coopération russe globale avec les pays africains dans toutes

ses dimensions, notamment pour ce qui est des domaines de l'agriculture, de l'enseignement, des

sources d'énergie et de la numérisation de l'économie.

Quant au Forum économique et humanitaire, qui se tiendra sous le thème "Technologie et sécurité

pour un développement souverain qui profite au peuple", il focalisera sur quatre grands axes qui

concernent la nouvelle économie mondiale, la sécurité, le développement souverain intégré, la

coopération dans la science et technologie, ainsi que l'action commune dans les domaines

humanitaire et social.

Les organisateurs affirment que cette importante rencontre constituera une opportunité et une

plateformes en vue de réunir les conditions favorables au développement des relations économiques

et commerciales entre la Fédération de Russie et les pays africains.

Les travaux du Forum économique devraient être sanctionnés par la signature d'une série de

contrats dans les volets économie, commerce et investissements, selon l'instance organisatrice.

Egalement au programme de cette rencontre, un forum médiatique, une conférence des recteurs

d'université, une table ronde, ainsi que d'autres activités dans le cadre du programme pour jeunes,

outre des séances du forum des œuvres créatives et du forum "Santé".

La 1ère édition du Sommet Russie-Afrique, qui s'est tenue en 2019 à Sotchi (Sud de la Russie), avait

été couronnée par un Communiqué final dans lequel les participants ont convenu de créer un

mécanisme de partenariat par le dialogue afin de coordonner le développement des relations russo-

africaines dans plusieurs axes, exprimant leur détermination à s'orienter vers une nouvelle ère de

coopération politico-économique.

Le Sommet de 2019 avait permis la signature, entre des entreprises africaines et russes, d'environ

100 contrats et mémorandums d'entente et de partenariats dans différents secteurs de l'économie

et des services, d'une valeur globale de plus d'un trillion de roubles, selon la Fondation Roscongress,

organisatrice du Sommet et du Forum économique Russie-Afrique.