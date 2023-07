Le président du Niger Mohamed Bazoum est retenu mercredi par des membres de la Garde présidentielle (GP) qui ont "engagé un mouvement d'humeur anti-républicain" et "tenté en vain d'obtenir le soutien des forces armées nationales et de la Garde nationale", a annoncé la présidence de la République du Niger.

"L'armée et la Garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la GP impliqués dans ce mouvement d'humeur s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments", indique la présidence nigérienne dans un communiqué, relevant que "le président de la République et sa famille se portent bien".

Ancien ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses du 12 avril 2016 au 29 juin 2020, Mohamed Bazoum a remporté l'élection présidentielle de 2020 au second tour face à l'ex-président Mahamane Ousmane.