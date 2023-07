L'Afrique du Sud a adopté la langue des signes, utilisée par les personnes sourdes et malentendantes, comme la 12e langue officielle du pays, rapportent des médias locaux.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a signé une nouvelle loi sur la langue des signes lors d'une cérémonie tenue mercredi, aux Union Buildings à Pretoria, capitale d'Afrique du Sud, ont précisé les mêmes sources.

A cette occasion, Ramaphosa a déclaré que "l’adoption de la langue des signes comme langue officielle est l'un des jalons de la démocratie sud-africaine". "Notre but est d’étendre les droits des personnes qui communiquent avec la langue des signes et de renforcer leur prestige", a-t-il souligné. L'Afrique du Sud devient ainsi le 4e pays africain à accepter la langue des signes comme langue officielle, après le Kenya, le Zimbabwe et l'Ouganda.