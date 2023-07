La troupe du théâtre de rue, relevant du Théâtre régional "Abdelkader Alloula" d’Oran a enrichi les spectacles, lors de sa tournée artistique dans les wilayas d’Annaba, Biskra et Tizi Ouzou, a-t-on appris, mardi, auprès de cet établissement culturel.

Cette jeunes troupe du théâtre de rue du TRO a sillonné les wilayas d’Annaba, Biskra et Tizi ouzou, présentant dans des espaces ouverts leur pièce "Othello El Ghayar", programmée dans le cadre de la tournée artistique, qui a pris fin, hier lundi, après une saison riche en représentations de proximité, a souligné le directeur du TRO, Mourad Senouci.

Ces représentations, entrant dans le cadre du programme de rapprochement du théâtre du public, ont drainé un grand nombre de spectateurs, qui ont découvert pour la première fois le théâtre de rue et ont été émerveillés par la pièce "Othello El Ghayar", présentée pas moins de 30 fois à travers les wilayas du pays, a ajouté M. Senouci.

Cette tournée, qui a débuté le 15 juillet dernier, a permis de coopérer avec le Théâtre de la ville de Biskra, afin de créer une nouvelle troupe de théâtre et de réaliser une coproduction dans le domaine du théâtre de rue, selon le même responsable, qui a indiqué que "la troupe a présenté deux représentations dans la ville de Biskra, la première dans le jardin public et la seconde au complexe Sidi Yahia".

Cette tournée, composée de six jeunes comédiens âgés de 22 à 25 ans, a été une occasion pour découvrir un public merveilleux. "C’était également une formation pour ces jeunes comédiens pour faire preuve de plus de présence et de professionnalisme sur les planches", a-t-on indiqué. Face au grand succès remporté par le théâtre de rue, le Théâtre régional d’Oran entend créer une deuxième troupe, composée de jeunes formés pendant la période des Journées théâtrales méditerranéennes, organisées du 7 au 12 juillet en cours à Oran et encadrées par des spécialistes algériens et étrangers du quatrième art, selon la même source.

A noter que la pièce "Othello El Ghayar", produite par le Théâtre régional "Abdelkader Alloula" et mise en scène par Bouanani Samir, d’après la célèbre pièce "Othello" de William Shakespeare, met en garde contre la jalousie qui peut causer des tragédies entre les conjoints. Par ailleurs, le TRO est prêt à présenter des spectacles de théâtre de rue à travers les plages d'Oran, afin de dynamiser le mouvement culturel, durant la saison estivale, et ce, à la demande des communes du littoral et de la Direction de wilaya du Tourisme et de l'Artisanat.