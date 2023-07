Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, mardi, un appel téléphonique de son homologue suédois, Tobias Billstr?m qui lui a fait part de l'indignation de son pays et son rejet catégorique des incidents "vils" de profanation du Saint Coran à Stockholm, au lendemain de la convocation par les autorités algériennes du Chargé d'affaires à l'ambassade de Suède à Alger, indique un communiqué du ministère. Les entretiens ont porté, essentiellement, sur les incidents de profanation d'exemplaires du Saint Coran à Stockholm, le ministre suédois ayant exprimé "l'indignation de son pays et son rejet catégorique de ces actes vils", note la même source.

Rappelant, à ce propos, "les restrictions constitutionnelles qui limitent le champs d'intervention du Gouvernement pour contrer de tels agissements", le ministre suédois des Affaires étrangères a tenu informé M. Attaf de l'initiative prise par le ministère suédois de la Justice portant "examen de la possibilité d'adapter la réglementation relative au maintien de l'ordre public à l'i mpératif traitement de ce type d'actes répréhensibles".

De son côté, M. Attaf rappelé la teneur de la correspondance adressée à la représentation diplomatique de Suède en Algérie, laquelle portait sur "la protestation officielle de l'Algérie et sa ferme condamnation de ces actes immoraux et inciviques qui visent tout ce qui est sacré pour les musulmans partout dans le monde".

Il a, en outre, souligné que "ces actes odieux sont en contradiction avec les valeurs et les traditions suédoises en matière d'ouverture, de coexistence et d'assistance sans discrimination ni exclusion aucune". Par ailleurs, M. Tobias Billstr?m a présenté, au nom de son pays, peuple et Gouvernement, "ses sincères condoléances" à l'Algérie pour les victimes des incendies qui ont touché certaines régions du pays, exprimant la solidarité et le soutien de la Suède à l'Algérie en cette douloureuse circonstance.

Le ministre suédois des Affaires étrangères a également tenu à "saluer la profondeur et la richesse des relations historiques unissant l'Algérie et la Suède", soulignant "l'attention particulière accordée par son pays à ces relations et son engagement à les renforcer et à les diversifier au service des aspirations des deux pays amis".