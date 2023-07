Les sélections algériennes (messieurs/dames) de Canoë Kayak sont entrées en regroupement mardi après-midi dans la Base nautique de Béni Haroun (Wilaya de Mila), pour un stage de préparation, qui s'étendra jusqu'au 8 août prochain, en vue des importantes échéances internationales à venir.

La sélection nationale de Kayak se compose d'Ayoub Haidra, Riad Bentouati, Arabi Anfel et Aya Ferfad, alors que celle de Canoë ne comporte que deux éléments, à savoir : Ali Merzougui et Sid Ali Belaïdi. "Les six athlètes sont encadrés par l'entraîneur national Malek Azaoun" a précisé dans un communiqué la Fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoë kayak (FASACK).

Parmi les importants évènements que préparent les internationaux algériens, les prochains Championnats du monde de Canoë Kayak, qui se dérouleront du 23 au 27 août en Allemagne.