Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a inspecté mardi les zones touchées par les incendies au niveau des deux wilayas de Bouira et de Bejaïa et s'est enquis de la progression des opérations d'extinction et de la prise en charge des citoyens affectés, a indiqué un communiqué du ministère.

Dans la commune de Zbarber dans la wilaya de Bouira, M. Merad qui était accompagné du Directeur général de la Protection civile, le Colonel Boualem Boughelaf , s'est enquis du "niveau de progression des opérations, des conditions de travail des agents de la Protection civile et de la prise en charge des citoyens," affirmant à leur adresse que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune "se soucie de la présence sur le terrain, aux côtés du citoyen, notamment dans les circonstances difficiles".

Après s'être incliné à la mémoire des victimes de ces incendies qui ont affecté plusieurs wilayas, le ministre a affirmé que " les services de l'Etat prendront en charge l'indemnisation des sinistrés et que les comités locaux ont entamé leur travail". Dans la wilaya de Bejaïa, M. Merad a inspecté les opérations d'extinction des foyers restants, notamment à travers les sorties aériennes des avions bombardiers d'eau mobilisés.

Dans la même wilaya, le ministre a mis en avant "la nécessité de maintenir le niveau de la mobilisation jusqu'à l'extinction définitive des incendies", se félicitant de la mobilisation des agents de la Protection civile, des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et des différents autres corps. Tout en écoutant les préoccupations des citoyens, M. Merad a loué "la grande contribution des citoyens" et l'entraide qui caractérise les enfants de l'Algérie dans de telles situations, réaffirmant l'indemnisation des sinistrés directement après le constat des dégâts par les comités locaux. Dans la même wilaya, le ministre s'est enquis à l'aéroport Abane Ramdane du rythme des interventions aériennes pour l'extinction des feux, saluant à l'occasion "le grand rôle" des forces aériennes de l'ANP et du niveau d'"efficacité" ayant caractérisé les sorties aériennes et ayant contribué à "la maîtrise rapide" de la situation.