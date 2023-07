Pas moins de 227 exploitations agricoles, dans la commune de Taghit (au sud de Bechar), ont été raccordées au réseau d'électrification, a-t-on appris lundi de la direction locale de distribution de l’électricité et du gaz (filiale de Sonelgaz).

Retenue dans le cadre du programme national d’électrification agricole, cette opération a nécessité un investissement de plus de 117 millions de DA pour la réalisation d’un réseau de transport et de distribution de l’électricité de 51 km, à travers un périmètre agricole de mise valeur de terres sahariennes, s’étalant sur plus de 1.000 ha, a précisé la chargée de communication de la direction de distribution, Mekkaoui Linda.

Il s’agit en outre, de l’installation et la mise en service de sept (7) transformateurs électriques d’une capacité de 160 kilovolts (KV), pour permettre aux agriculteurs concernés un accès permanent à l’énergie électrique dans la perspective du développement de l'activité agricole au niveau de cette collectivité, a-t-elle poursuivi.

Cette opération, s'ajoute à celle qui s'était soldée par le raccordement de 145 exploitations agricoles à travers la commune de Bechar au réseau électrique, à la faveur d’une enveloppe globale estimée à 188 millions de DA, a conclu la même source.