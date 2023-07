Le président du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST), le Pr Mohamed Tahar Abadlia a reçu, mardi à Alger, l'ambassadeur du Brésil en Algérie, M. Flavio Marega, indique un communiqué du cette instance.

Cette rencontre a permis d'"éclairer l'ambassadeur sur les missions, les prérogatives et les objectifs à court et moyens termes, du CNRST, en vue d'insuffler un changement de paradigme dans la recherche pour une croissance économique soutenue", souligne la source.

Cette audience a été l'occasion pour M. Marega pour présenter brièvement l'écosystème de recherche et développement du Brésil en mettant en exergue les avancées et les progrès réalisés dans les domaines de l'agriculture, la biodiversité, la santé ainsi que le développement de politiques publiques dans les domaines de la recherche scientifique et de l'innovation, précise le communiqué.

L'Algérie et le Brésil disposent déjà d'un cadre global de coopération.

Les deux pays pourraient explorer des opportunités de collaboration dans les domaines de l'agriculture, l'énergie, la santé et la digitalisation par le partage d'expériences et de savoir-faire dans les politiques publiques sectorielles, leur mise en œuvre et leur évaluation, selon le CNRST qui souligne que de nombreuses questions liées aux priorités nationales seront discutées lors de prochaines rencontres programmées à cet effet.