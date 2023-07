La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a édité un numéro spécial de la revue "Chorta", à l'occasion du 61e anniversaire de la création de la Police algérienne, qui coïncide avec le 61e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse.

"A l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et après une Révolution héroïque, le sang d'un million et demi de chahids coule encore dans les veines des +boucliers de la sécurité+ qui sont animés de la même détermination, tout en restant engagés et fermes, mus par leur abnégation et tout en étant disposés à sacrifier leurs vies pour que vive l'Algérie", lit-on dans l'éditorial du numéro.

Ce numéro spécial inclut également un extrait du message du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du 61e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, ainsi que quelques extraits de son allocution à l'ouverture du Séminaire national sur "la Stratégie nationale de cyber-sécurité : pour une Algérie cyber-résiliente" organisé par le ministère de la Défense nationale.

La rédaction a br aqué la lumière sur les principales affaires pénales traitées, cette année, par les services opérationnels de la Sûreté nationale dont le démantèlement des bandes et réseaux spécialisés, la récupération d'objets volés, la lutte contre le faux monnayage, les réseaux de contrebande sur les frontières et la cybercriminalité.

La revue a abordé, dans ce numéro spécial, plusieurs dossiers, notamment les efforts de la Police en termes de lutte contre la drogue, la protection des enfants et des jeunes de ces poisons ainsi que les quantités saisies cette année. Le dispositif sécuritaire pour la saison estivale, la protection des estivants, les facilitations accordées par la Police aux frontières lors de l'accueil des enfants de la communauté nationale et bien d'autres sujets ont été évoqués aussi.

La revue "Chorta" s'est étalée également sur des thèmes d'actualité régionale et mondiale à l'instar de "l'impact du monde virtuel", des "enjeux géostratégiques", de la "sécurité mondiale à l'ombre du réchauffement climatique" et de la "situation en Afrique".