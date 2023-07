La commission chargée de l’ouverture des plis de l’appel d’offres national et international lancé par le groupe "Sonelgaz" pour la réalisation du projet de production de 2000 mégawatts (MW) d’électricité solaire photovoltaïque, a approuvé 77 offres techniques sur 90, soumises par des entreprises algériennes et étrangères, a indiqué à l'APS un responsable à Sonelgaz.

Le représentant du service des contrats à la société Sonelgaz - Engineering responsable du projet pour le compte de Sonelgaz - Energies Renouvelables, Zoheir Dilmi, a précisé que la commission a approuvé, après avoir terminé l'ouverture des plis lundi, 77 offres répondant aux conditions stipulées dans l'appel d'offres, tandis que 13 autres offres ont été rejetées faute de documents requis".

Le même responsable a indiqué que la commission a procédé à l'étude des dossiers, et que dans un deuxième temps, des commissions spécialisées évalueront attentivement les offres techniques retenues pour s'assurer que les informations déclarées correspondent au cahier des charges. Une fois l'étude et l'évaluation des offr es techniques achevées, les soumissionnaires d'offres retenues seront convoqués pour assister à l'ouverture des enveloppes financières actuellement conservées auprès d'un huissier de justice.

Selon le même responsable, cette opération qui devrait avoir lieu dans un ou deux mois au plus tard", permettra de connaitre les délais et le montant de réalisation ainsi que le prix du Kilowatt proposé par chaque opérateur. 140 candidats (individuels ou collectifs) ayant postulé pour cet appel d'offres ont retiré le cahier des charges, dont 34 entreprises algériennes et 106 entreprises étrangères représentant 20 pays.

Le projet de 2000 MW consiste en la réalisation de quinze (15) centrales solaires photovoltaïques, à travers douze (12) wilayas, avec une puissance unitaire qui varie entre 80 et 220 MW0, outre la réalisation d’installations de raccordement au réseau d'électricité. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme de production de 15.000 MW d’électricité solaire photovoltaïque à l'horizon 2035, initié par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans ce cadre, il sera procédé, en septembre prochain, à l’ouverture des plis du projet Solar 1 000 de la société SHAEMS", et au lancement du programme de 3.000 MW début novembre 2023. A noter que l'ouverture des plis a eu lieu lundi , en présence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, du président-directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal et du directeur général de l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), Francesco La Camera.