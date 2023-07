Le moral des ménages est resté stable en France en juillet, ceux-ci se montrant un peu plus optimistes quant au niveau de vie futur dans le pays malgré des craintes renforcées concernant le chômage, a indiqué mercredi l'Insee.

L'indicateur qui reflète la confiance des ménages s'est établi à 85, comme en juin, un niveau qui reste toutefois "bien au-dessous" de sa moyenne de longue période (100), a précisé l'Institut national de la statistique et des études économiques. Leur situation financière future est jugée plus positivement (+2 points) par les quelque 2.000 ménages interrogés par téléphone, tandis que la situation financière passée est vue d'un moins bon oeil (-1 point). Dans le même temps, les ménages se montrent moins confiants quant à leur capacité d'épargne actuelle (-2 points) et future (-5 points), mais ils sont un peu plus nombreux à estimer qu'il est opportun d'épargner (+1 point).

La proportion des ménages estimant opportun de faire des achats importants gagne 3 points, sans totalement rattraper le recul enregistré en juin. Concernant le contexte économique en France, la proportion de ménages estimant que le niveau de vie s'améliorera au cours des 12 prochains mois a augmenté de 3 points, même si elle reste inférieure à sa moyenne de longue période. En juillet, les opinions sur l'évolution passée du niveau de vie en France ont en revanche reculé de 3 points, s'approchant d'un point bas selon l'Insee.

Les craintes concernant l'évolution du chômage ont progressé, gagnant 4 points, un niveau qui reste ici aussi en deçà de sa moyenne de longue période, tandis que les ménages sont moins nombreux (-5 points) à penser que les prix vont s'accélérer dans les