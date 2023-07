Les éléments de la Sûreté urbaine extérieure de Sidi Salem dans la commune d’El Bouni (Annaba) ont saisi 40 kg de corail brut et arrêté un suspect, a-t-on indiqué mardi dans un communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.

Les 40 kg de corail saisis ont été trouvés en possession d’une personne qui les a transportés à bord d’un véhicule sans document légal dans le but de les vendre illégalement, a ajouté le document indiquant que des équipements de plongée et de pêche ont été également saisis.

L’opération a permis également de saisir un matériel sensible utilisé pour la pêche et l’exploitation illégale de corail, selon le document. Les mesures légales ont été prises à l’encontre du mis en cause âgé de 32 ans en coordination avec le procureur de la république territorialement compétent, a-t-on indiqué.