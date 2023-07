Les services de la Protection civile ont réussi à éteindre la majorité des feux de forêts (80%) après une mobilisation ininterrompue tout au long de la nuit dernière et le renforcement des opérations terrestres en ressources humaines et matérielles outre la coordination des efforts entre les wilayas, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

"Ces résultats positifs ont été réalisés grâce à l'efficacité des interventions aériennes à travers les avions anti-incendie notamment après l'amélioration notable des conditions météorologiques et la baisse de la vitesse du vent et des températures", a précisé la même source.

"Les opérations d'extinction se poursuivent actuellement au niveau de 13 foyers d'incendie à travers sept (7) wilayas", ajoute la même source soulignant que "les régions où les feux ont été éteints sont toujours sous contrôle par les services opérationnels mobilisés". Parallèlement et en exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune "les autorités locales dans les régions où les feux ont été maitrisés ont entamé le constat des dégâts et le recensement des sinistrés en vue de procéder aux indemnisations", a conclu le communiqué.