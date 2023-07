Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a supervisé lundi, au deuxième jour de sa visite de travail en 2e Région militaire, un exercice tactico-naval au niveau de la Façade maritime Ouest, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Au deuxième jour de sa visite en 2e Région militaire, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a supervisé un exercice tactico-naval au niveau de la Façade maritime Ouest", souligne le communiqué. Selon la même source, le Général d'Armée Saïd Chanegriha qui a été accueilli à la Base navale principale de Mers El-Kébir, par le Général-Major Mahfoud Ben Medah, Commandant des Forces navales, "a passé en revue une formation des unités navales flottantes qui lui a présenté les honneurs, avant de suivre, au niveau de la salle des réunions, deux exposés portant sur les étapes d’exécution de l'exercice qui vient couronner le programme de préparation au combat 2022-2023, présentés respectivement par le Commandant des Forces n avales et le Commandant de la Façade maritime Ouest".

"Ensuite, et à bord du Bâtiment de commandement et de projection des forces +Kalâat Beni Abbès+, Monsieur le Général d'Armée et la délégationl'accompagnant, ont suivi les étapes du déroulement de l'exercice portant, entre autres, sur un tir de missile antisurface, une opération d’assaut et d'interception d’un navire suspect à l'aide d'hélicoptères de combat et de corvettes d'assaut rapides et une intervention pour sécuriser une installation énergétique côtière pour venir à bout d'un groupe terroriste", explique le communiqué.

"L'exécution de cet exercice combiné qui vise à évaluer l'efficacité opérationnelle des systèmes d'armes des bâtiments participants, a connu un franc succès en termes de destruction des cibles de surface avec haute précision, en sus des autres actions de combat, en l'occurrence l'interception d'un navire suspect et la sécurisation d'une installation énergétique côtière, constituant un autre succès symbolise le fruit de la bonne maitrise, par les équipages, des différents armes et équipements, confirme le développement et la disponibilité opérationnelle atteints par les unités des Forces navales algériennes, depuis ces dernières années", affirme le MDN.

A la Base navale principale de Mers El-Kébir, Monsieur le Génér al d'Armée a rencontré les cadres et les personnels de la Façade maritime Ouest où il a prononcé une allocution d'orientation, ajoute le communiqué, soulignant que le Chef d'Etat-Major de l'ANP a félicité, à l'occasion, les cadres et les personnels des unités ayant pris part à cet exercice tactico-naval, tout en mettant l'accent sur "l'intérêt qu'accorde le haut commandement de l'Armée nationale populaire à fonder un professionnalisme autour de la ressource humaine qui doit être parfaitement au diapason des pré-requis et exigences du travail professionnel".

"A l'issue, Monsieur le Général d'Armée a suivi les interventions des cadres et des personnels de la Façade maritime Ouest qui ont exprimé leur entière disposition à relever tous les défis opérationnels au niveau du secteur de compétence", conclut le communiqué.