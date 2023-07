Les combats au Soudan, qui bouclent lundi leur 100e jour, ont fait au moins 3900 morts, selon le bilan de plusieurs ONG et syndicats, sur fond d'une crise humanitaire qui continue de s'aggraver.

"Parmi les morts, au moins 435 sont des enfants, tandis que 2.025 autres au moins ont été blessés", a indiqué le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

"Tous les jours, des enfants sont tués, blessés, enlevés, et ils n'ont plus que des écoles, des hôpitaux et des infrastructures endommagées ou pillées", poursuit l'agence onusienne. Selon l'ONU, les combats entre l'armée et les Forces de soutien rapide (FSR) tuent ou blessent un enfant à chaque nouvelle heure qui passe. Au moins 3.900 personnes sont mortes depuis le 15 avril, selon un bilan très sous-estimé, tant les corps qui jonchent les rues sont inaccessibles. Plus de 3,3 millions de personnes ont fui leur maison au Soudan --dont plus de 700.000 vers l'étranger.

Et des millions encore ont plongé dans la faim. Désormais, plus de la moitié des 48 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire pour survivre, mais les ONG et l'ONU peinent à les aider faute de permis des autorités et de financement des bailleurs internationaux.

Pour le Norwegian Refugee Council (NRC), "le Soudan est au bord de l'effondrement, en prise avec une série de crises qui, combinées, sont inédites".

"La violence ne faiblit pas et les prochaines semaines pourraient charrier inondations dévastatrices, déplacements et épidémies", avertit l'ONG.

Sur le terrain, les combats se poursuivaient encore lundi dans plusieurs quartiers de Khartoum, selon des médias sur place.