Deux centres d'accueil pour les ressortissants burkinabè fuyant l'insécurité dans leur pays viennent d'être inaugurés dans deux localités du nord de la Côte d'Ivoire à la frontière avec le Burkina Faso.

Lundi, sur le site de Notadouo, dans le département de Bouna (nord-est), où ont été construites 1.500 maisons, un premier groupe de 200 personnes issues de 51 familles a été accueilli, selon un communiqué du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Samedi, le site de Niornigue, près de la ville de Ouangolodougou (nord), à une quinzaine de kilomètres de la frontière burkinabè, avait accueilli ses premiers occupants, un groupe de 191 réfugiés.

Sur ce site, ce sont au total 1.100 maisons qui ont été bâties pour quelque 7.500 réfugiés burkinabè. Selon le HCR, plus de 31.000 ressortissants burkinabè ont franchi la frontière ivoirienne et vivent dans les départements de Ouangolodougou, Doropo et Téhini en raison des attaques terroristes récurrentes au Burkina Faso ces dernières années.