Les représentants algériens en compétitions africaines interclubs 2023-2024, sont désormais fixés sur leurs adversaires des deux premiers tours de la Ligue des champions et Coupe de la Confédération, à l'issue du tirage au sort effectué mardi au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire.

En Ligue des champions, le CR Belouizdad, exempté du premier tour préliminaire, affrontera au deuxième tour, le vainqueur de la double confrontation entre les Sierra Léonais de BO Rangers et les Libériens de LISCR .

Les Champions d'Algérie joueront le match aller en déplacement (15-17 septembre 2023 ) avant d'accueillir leur adversaire en Algérie (29 septembre-1er octobre 2023). Le CS Constantine, vice-champion d'Algérie, a hérité d'un gros morceau au premier tour préliminaire, la formation de l'ES Sahel, championne de Tunisie et ancien vainqueur de l'épreuve .

Les Algériens joueront le match aller du premier tour préliminaire au stade Chahid Hamlaoui de Constantine entre le 18 et le 20 août avant de se déplacer à Sousse pour la manche retour ( 25-27 aout).

En cas de qualification, le CSC affrontera le qualifié de la double confrontation entre les Togolais d'ASCO Kara et les Marocains des FAR. La manche aller se déroulera en Algérie entre le 15 et le 17 septembre 2023 tandis que le match retour aura lieu à l'éxtérieur (29 septembre -1er octobre 2023). En Coupe de la Confédération, l'USM Alger, détentrice du trophée, est exemptée du premier tour préliminaire. Au deuxième tour de la compétition, les hommes de Abdelhak Benchikha affronteront le vainqueur de la double confrontation entre les Marocains du FUS Rabat et les Béninois AS Loto FC. Le match aller se jouera en déplacement pour le représentant algérien (15-17 septembre ) et la manche retour au stade 5 juillet (29 septembre-1er octobre 2023)

De son côté, l'ASO Chlef, vainqueur de la Coupe d’Algérie 2023, affrontera au premier tour préliminaire les Nigérians de Bendel INS. Le match aller aura lieu à l'éxterieur (18-20 aout) avant de recevoir son adversaire à domicile (25-27 aout).

En cas de qualification, les Algériens seront opposés aux Marocains de Renaissance Berkane, ancien vainqueur de la Coupe de la Confédération. La manche aller aura lieu en Algérie avant de se déplacer pour le match retour.

Pour rappel, la CAF a décidé de supprimer le deuxième tour préliminaire ad ditionnel de la Coupe de la Confédération. Cette suppression signifie que les seize clubs vainqueurs du deuxième tour préliminaire se qualifieront directement pour la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération pour la saison 2023-2024.

Résultat du tirage au sort des deux premiers tours

Résultat du tirage au sort des deux premiers tours de la Ligue des champions 2023/24, effectué mardi au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire.

Premier tour (18-20 aout aller, 25-27 aout retour):

Hafia FC (Guinée) - Génération Foot (Sénégal)

USGN (Niger) - AS Douanes (Burkina Faso)

Bo Rangers (Sierra Leone) - LISCR (Libéria)

Medeama SC (Ghana) - Remo Stars (Nigéria)

KMKM (Zanzibar) - St. George SC (Ethiopie)

APR FC (Rwanda) - Gaadidka (Somalie)

Bendje (Gabon) - Bumamuru (Burundi)

African Stars (Namibie) - Power Dynamos (Zambie)

UD Songo (Mozambique) - Green Mamba (Eswatini)

Dragon FC (Guinée Equatoriale) - Big Bullets (Malawi)

Al Ahly Benghazi (Libye) - Enyimba (Nigéria)

Coton Sport (Bénin) - ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire)

CS Constantine (Algérie) - Etoile du Sahel (Tunisie)

ASKO Kara (Togo) - AS FAR (Maroc)

AS Real (Mali) - Coton Sport (Cameroun)

FC Nouadhibou (Mauritanie) - Al Ahli Tripoli (Libye)

Primeiro de Agosto (Angola) - AS Vita Club (RD Congo)

Salaam FC (Soudan du Sud) - Al-Hilal (Soudan)

AS Otohô (Congo) - Al-Merriekh (Soudan)

ASAS (Djibouti) - You

ng Africans (Tanzanie)

Jwaneng Galaxy (Botswana) - Vipers SC (Ouganda)

Djabal Club Iconi (Comores) - Orlando Pirates (Afrique du Sud)

Deuxième tour (15-17 sept aller, 29 sept-1 oct retour):

Hafia/Génération Foot - Wydad AC (Maroc)

AS Garde/AS Douanes - Espérance ST (Tunisie)

Bo Rangers/LISCR - CR Belouizdad (Algérie)

Medeama SC/Remo Stars - Horoya AC (Guinée)

KMKM/St.George - Al Ahly (Egypte)

APR/Gaadidka - Pyramids FC (Egypte)

Bendje/Bumamuru - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

African Stars/Power Dynamos - Simba SC (Tanzanie)

UD Songo/Green Mamba - Petro de Luanda (Angola)

Dragon FC/Big Bullets - TP Mazembe (RD Congo)

Al Ahly Benghazi/Enyimba - Coton Sport/ASEC Mimosas

CS Constantine/Etoile du Sahel - ASKO Kara/AS FAR

AS Real/Coton Sport – FC Nouadhibou/Al Ahli Tripoli

Primeiro de Agosto/AS Vita Club - Salaam FC/Al-Hilal

AS Otohô/Al-Merriekh - ASAS/Young Africans

Jwaneng Galaxy/Vipers SC - Djabal/Orlando Pirates .