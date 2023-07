Le ministère de la Santé a pris des mesures pour assurer la prise en charge des blessés sur place, suite à la vague d'incendies qui a touché plusieurs wilayas du pays, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

"Suite aux feux de forêt enregistrés dans différentes régions du pays, le ministère de la Santé a pris immédiatement des mesures pour assurer la prise en charge des blessés sur place, tandis que les cas graves ont été transférés vers les services hospitaliers spécialisés", a précisé la même source.

"Tous les moyens matériels et humains y compris les médicaments et le matériel médical ont été assurés en quantités suffisantes", a affirmé le ministère dans son communiqué, ajoutant qu'aucun manque n'est enregistré. "Une cellule de suivi a été mise en place au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) pour suivre l'état des blessés et des malades, tout en réunissant les conditions nécessaires pour une meilleure prise en charge", a conclu le communiqué.