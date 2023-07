La prise de poids à la ménopause n’est pas une fatalité. Certaines habitudes alimentaires permettent de garder la ligne, révèle une étude américaine. Plus de la moitié des femmes prennent en moyenne de 3 à 5 kilos à la ménopause.

Un passage obligé ? Le bouleversement hormonal peut induire un stockage de l'eau plus important ce qui a pour conséquence une prise de poids en volume. L'augmentation de la masse grasse associée à une diminution de la masse maigre favorise le stockage des graisses. Sans oublier la baisse de la dépense énergétique liée à l'âge qui vient accentuer, elle aussi, la prise de poids.

Heureusement, il est possible de se délester de cette surcharge pondérale en suivant quelques petits conseils diététiques. Des chercheurs américains de l’University of Pittsburgh Department of Health and Physical Activity ont suivi 508 femmes post-ménopausées pendant quatre ans. Ils ont examiné leur perte de poids à court terme (6 mois) et plus long terme (quatre ans) pour identifier les habitudes alimentaires qui pouvaient faire la différence entre les femmes qui arrivent à maintenir leur poids et les autres. Les participantes ont été évaluées sur la base de questionnaires détaillant leur alimentation.

Les chercheurs ont réussi à dégager des constantes dans les comportements alimentaires associés à une perte de poids. D’abord, les participantes qui ont fondu en six mois ont pris l’habitude de manger moins de desserts. Les volontaires ont également diminué les aliments frits. Parmi les autres astuces qui ont montré leur efficacité : boire moins de boissons sucrées, miser sur les poissons et aller moins souvent au restaurant. Des règles de bon sens, en somme, qu’il est bon de respecter que l’on soit ménopausée ou non.

D’autres conseils judicieux peuvent permettre de garder son poids voire en perdre. On évite par exemple de se resservir à table. On mange assis pour prendre son temps et laisser ainsi notre organisme ressentir la satiété (qui apparaît environ 20 minutes après le début du repas). Cela va permettre de limiter les portions et donc l'apport calorique.