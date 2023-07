Les bouffées de chaleur seraient un facteur de risque élevé de diabète pour les femmes ménopausées.

Les bouffées de chaleur, le symptôme le plus courant de la ménopause, ne sont pas seulement inconfortables et incommodes. Elles peuvent augmenter le risque de problèmes de santé graves, y comme les maladies cardiaques. Une nouvelle étude publiée dans la revue médicale Menopause suggère que les bouffées de chaleur (surtout lorsqu'elles sont accompagnées de sueurs nocturnes) peuvent également augmenter le risque de développer un diabète. Les chercheurs ont étudié les données médicales de 150 000 femmes ménopausées.

Sur l'ensemble de la population étudiée, 33% des femmes ont connu des bouffées de chaleur. Ce symptôme était associé à une augmentation du risque de diabète de 18%, et ce risque a continué d'augmenter en raison de la gravité et de la durée des bouffées de chaleur. Le risque de diabète était le plus prononcé chez les femmes rapportant aussi des sueurs nocturnes.

Le diabète touche actuellement 15% des femmes de 55 ans et plus. Comparativement aux hommes atteints de diabète, les femmes diabétiques risquent davantage d'être hospitalisées ou de mourir de ses complications.

"Cette étude a montré qu'après ajustement pour l'obésité et la race, les femmes avec des sueurs nocturnes plus sévères, avec ou sans bouffées de chaleur, avaient un risque plus élevé de diabète", explique le Dr Joann Pinkerton, directeur exécutif de North American Menopause Society (NAMS). «La ménopause est le moment idéal pour encourager les changements de comportement et réduire le risque de diabète et de maladies cardiaques. Les femmes devraient faire régulièrement de l'exercice et dormir suffisamment, éviter l'excès d'alcool, arrêter de fumer et manger sainement ».