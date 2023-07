Les services de la Protection civile de Boumerdes ont éteint, durant les dernières 24 heures, 18 foyers d'incendies sur les 21 déclarés dans la wilaya, a-t-on appris lundi auprès de ce corps de sécurité.

Sur les 21 foyers d'incendie déclarés, durant les dernières 24 heures à travers la wilaya, 18 ont été éteints totalement, selon un communiqué des services de la Protection civile.

Les efforts sont toujours en cours pour éteindre les trois autres foyers d'incendie au niveau de Oued El-Hamiz dans la commune de Larbatache (ouest), du village Matoussa dans la commune Chabet El Ameur (est) et de la forêt de Timezrit (est), a précisé le communiqué.

La même source a fait état de la mobilisation de tous les moyens humains et matériels, dont la colonne mobile, appuyés par la colonne mobile de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention, affirmant qu'aucun dégât humain n'avait été enregistré et que la situation était sous contrôle.