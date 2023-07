Un total de 17 nouveaux films, produits dans le cadre du soixantenaire de l'indépendance, seront projetés à partir de jeudi dans les salles de cinéma du pays et en plein air, a indiqué mardi le directeur du Centre algérien du développement du cinéma (Cadc), producteur de ces films.

Zineddine Arakab, a précisé que 11 courts métrages et 6 documentaires, axés autour de la thématique revisitant l'histoire de l'Algérie à travers la guerre de libération, seront projetés à travers les salles de cinéma relevant de la Cinémathèque algérienne et en plein air dans les wilayas du Sud. Avec 2 courts métrages et un documentaire par séance chaque jeudi, ces projections se dérouleront en présence des réalisateurs et des équipes de tournage qui auront à ouvrir le débat avec le public.

Les courts métrages "Sakiat" de Mehdi Tsabbast, "Zair Edalam" (Le visiteur des ténèbres) d'Ahmed Riad , "Tayara Safra" de Hadjer Sebata, "Iiîdam" (exécution) de Youcef Mahsass et le documentaire dédié au parcours du martyr Brahim Ben Yettou comptent parmi les productions programmées dans le cadre de ce cycle de projec tion qui se poursuivra jusqu'au mois de septembre.

Le directeur du Cadc a souligné lors d'un point de presse, que " toutes les salles de cinéma à travers le pays abriteront les projections de ces nouvelles productions". Pour sa part, le directeur du Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel (Cnca), Mourad Chouihi, a assuré que son établissement est mobilisé pour assurer la diffusion de ces nouvelles productions notamment dans les régions reculées à travers des projections en plein air et des caravanes cinématographiques dans les wilayas du Sud à partir du 25 juillet.

Un budget de "272" millions de dinars, a été alloué par le ministère de la Culture et des Arts, pour le financement de ces films produits dans le cadre de la célébration du soixantenaire du recouvrement de la souveraineté nationale, selon le directeur du Cadc, producteur de ces films.