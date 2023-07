Des visites guidées au musée des arts et des traditions populaires de Médéa sont organisées, à partir de lundi, au profit d'enfants issus de différentes localités de la wilaya de Médéa, a-t-on appris auprès de la direction locale de la culture et des arts. incluses dans le programme d’animation estivale, ces visites guidées vont se prolonger durant tout l’été et cibler le plus grand nombre d’enfants possible, notamment ceux qui habitent dans des communes enclavées, a fait savoir la directrice de la culture Salima Gaoua.

Un groupe d’une trentaine d’enfants venus de la commune de Chahbounia, à 117 km au sud de Médéa, ont été accueillis, lundi, au musée des arts et des traditions populaires et ont pu découvrir, pour la première fois, cet établissement muséal qui a servi durant la période de la résistance populaire de résidence au dernier Bey du Titteri, Mustapha Boumezrga, puis à l’Emir Abdelkader, a expliqué la même responsable.

Ce groupe d’enfants a pu, à cette occasion, découvrir les différentes ailes du musée qui comprend des collections d’objets historiques se rapportant à la résistance populaire, d es représentations de personnalités de cette époque, dont celle de l’Emir, d’habits traditionnels et de manuscrits se rapportant à l’histoire de l’ancienne capital du Titteri, Médéa, a-t-elle encore noté.

L’ouverture de cet établissement muséal au jeune public vise, a précisé Salima Gaoua, à préserver des pans de l’histoire de la région, faire découvrir aux enfants une partie du patrimoine local et leur permettre d’apprendre davantage sur les différentes formes et expressions culturelles propre au Titteri.