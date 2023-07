Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a mis l’accent, lundi, sur la nécessité de suivre de près l'évolution de la situation due aux feux de forêt et de conjuguer les efforts de tous les acteurs jusqu'à leur extinction définitive, indique un communiqué du ministère. "M. Brahim Merad s’est enquis, au niveau du Centre national de coordination des opérations (CENAC) relevant de la Direction générale de la Protection civile, du déroulement des opérations d’extinction en cours à travers les différentes wilayas du pays, et a suivi un exposé sur le niveau d’avancement de ces opérations et les moyens mobilisés, tout en donnant des instructions à cet égard", lit-on dans le communiqué.

En cette douloureuse circonstance, "le ministre s'est recueilli à la mémoire des personnes tombées en martyres du fait de ces incendies, dont des civils et des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP)". Il a souligné à ce propos "la nécessité de suivre de près l'évolution de la situation et de conjuguer les efforts de tous les acteurs jusqu'à l'extinction définitive de tous les incendies", saluant "le courage des agents de la Protection civile mobilisés face aux incendies", a conclu le communiqué.