Quatre-vingt-dix-sept (97) incendies de forêt, de maquis et de récoltes ont été enregistrés dans la nuit de lundi à travers 16 wilayas, faisant 15 morts et 26 blessés, tandis que 1.500 citoyens ont été évacués, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

"Dans la nuit de lundi 24 juillet 2023, 97 incendies de forêt, de maquis et de récoltes ont été enregistrés à travers 16 wilayas. Les wilayas de Bejaia, Bouira et Jijel ont enregistré les incendies les plus importants en raison des vents forts enregistrés dans ces régions, où les feux se sont propagés à certains villages, faisant 15 morts et 26 blessés, tandis que 1.500 citoyens ont été évacués, notamment dans les communes de Fenaïa (daïra d'El Kseur) et de Zbarbar (daïra de Lakhdaria)", lit-on dans le communiqué.

Pour faire face à ces incendies, 7.500 agents et 350 camions, toutes capacités confondues, ont été mobilisés sur le terrain, appuyés par des moyens aériens anti-incendie, ce qui a permis de maîtriser la plupart de ces feux, précise la même source.

"Les opérations d'extinctio n des incendies se poursuivent actuellement dans six (6) wilayas, à savoir Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaïa, Jijel et Skikda, avec la mobilisation de treize (13) colonnes mobiles et 3.050 agents, qui ont été appuyés, lundi matin, par douze (12) colonnes mobiles et 1.200 agents supplémentaires".

"Douze (12) moyens aériens anti-incendie sont toujours déployés au niveau de ces six (6) wilayas, notamment les hélicoptères anti-incendie relevant des forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP), y compris l'avion anti-incendie de grande capacité", selon le communiqué.

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire "assure que les services de la Protection civile restaient mobilisés jusqu'à l'extinction totale des incendies". "Tout en les rassurant, le ministère appelle les citoyens dans ces wilayas à la prudence, les invitant à suivre les consignes de sécurité, à éviter les zones touchées par les incendies et à utiliser les numéros verts mis à leur disposition pour tout signalement".