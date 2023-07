Des salles de distributeurs automatiques de billets de banque relevant d’Algérie Poste seront bientôt ouvertes au niveau des chefs-lieux des daïras de la wilaya d'Oran, a-t-on appris dimanche du directeur local de cette institution Benosmane Bendehiba.

Le succès de la salle des distributeurs automatiques, ouverte cette année au centre ville d’Oran et l’augmentation du taux d’utilisation des distributeurs automatiques dans les opérations financières, a fait que l’unité d’Algérie Poste a programmé une opération d’ouverture de salles de distributeurs automatiques dans les neuf daïras que compte la wilaya d’Oran", a indiqué M. Benosmane lors d’une séance de travail avec la commission de communication de l’APW d’Oran tenue au siège de la wilaya.

Les salles, a-t-il ajouté, seront équipées de 23 appareils à réceptionner avant la fin de l’année en cours, soulignant que ces équipements permettent de traiter une moyenne de un milliard de dinars par jour, soit un montant équivalant au double de celui mis en circulation au niveau des guichets postaux.

Le directeur de wilaya d'Al gérie Poste a ajouté que la wilaya d'Oran compte actuellement 68 distributeurs automatiques de billets de banque, dont 45 ont été mis en place ces dernières années, notamment au cours de l'année 2022 à l'occasion de l'organisation des Jeux méditerranéens.

Par ailleurs, le Directeur de l'unité Algérie Poste d'Oran a annoncé que ses services ont récemment réceptionné 20 bureaux de poste qui ont bénéficié d'opérations d'extension et de réaménagement sur les 47 bureaux dans lesquels les travaux ont été lancés, ce qui a contribué à améliorer les prestations au bénéfice des citoyens et la performance des agents postaux, afin qu’ils remplissent leurs missions dans de bonnes conditions. M. Benosmane a également fait part de la réception de deux autres bureaux de poste, durant la semaine en cours, au niveau de Cap Blanc, dans la commune d'Aïn El Kerma, et de Haï Nedjma, dans la commune de Sidi Chahmi.

En réponse aux préoccupations des membres de la commission de communication de l'APW sur le problème d’encombrement des bureaux de poste, le directeur de l'Unité d’Algérie Poste d'Oran a souligné que le problème réside dans le fait que certains usagers de la poste, notamment des retraités et des bénéficiaires de l'allocation chômage, "ne respectent pas les délais de retrait de leurs allocations, ce qui ent raîne un engorgement et une tension au niveau des guichets", chose qui est prise en charge à travers une campagne de sensibilisation à l’adresse des retraités et des bénéficiaires de l'allocation chômage, les invitant à respecter les dates de versement et de réception de leurs allocations.

Par ailleurs, le Président par intérim de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), Tayeb Cherif, et le Président de la commission de communication, Bouheda Sid-Ahmed, ont relevé, au cours de la rencontre, la "grande amélioration" dans les prestations des services postaux dans la wilaya d'Oran, notamment en termes d'augmentation du nombre de distributeurs automatiques de billets, l’extension et le réaménagement des bureaux de poste. Les mêmes responsables ont appelé à prendre en charge le problème du manque de structures postales dans certaines zones de la wilaya, notamment au nouveau pôle urbain de la commune d'Oued Tlelat.