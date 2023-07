Le moudjahid Ahmed Yahi, dit "Ali Berianou", ancien membre de l'Armée de libération nationale (ALN), est décédé à l'âge de 86 ans, a-t-on appris lundi auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit.

Né en 1930 à Ain Bessam (Bouira), le défunt a répondu à l'appel de la patrie, au déclenchement de la Glorieuse guerre de libération nationale, rejoignant les rangs de l'ALN dans la wilaya III historique. Par la suite, il s'est rendu à la wilaya IV historique au sein de la brigade "Commando" Ali Khodja.

Le défunt a fait preuve de courage et de dévouement tout au long de son parcours militant, ce qui lui a valu respect et confiance des compagnons d'arme.

Ahmed Yahi a pris part à plusieurs batailles, à l'instar de celles de Tablat, Souagui, Bouzegza et de Dira, ainsi qu'à plusieurs opérations contre l'ennemi, jusqu'à son arrestation en 1961, purgeant une année de prison jusqu'au recouvrement de la souveraineté nationale en 1962.

Après l'indépendance, le défunt a poursuivi sa lutte par fidélité au serment fait aux chouhada.

Il a adhéré aux rangs de l'Armée nationale populaire (ANP), dig ne héritière de l'ALN, ainsi qu'à l'étape d'édification et de la reconstruction. Il a été mis à la retraite en 1985 jusqu'à son décès, après une vie pleine de sacrifices et de positions nobles.

Face à cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a adressé à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes, ses condoléances les plus sincères, les assurant de sa profonde sympathie et implorant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt sa Saine miséricorde, de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter à sa famille et à ses compagnons patience et réconfort.